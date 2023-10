COR. FIO., Nico da record: mai così decisivo a inizio anno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Un Nico da record”, titola il Corriere Fiorentino a proposito di Gonzalez, mai partito così forte a livello realizzativo in stagione. Sei gol tra campionato e Conference, sette con quello realizzato con l’Argentina. Un inizio così non avvenne neanche con la maglia dello Stoccarda, quando nella serie B tedesca chiuse il campionato a quota 14. Rimane quella, ad oggi, la stagione più rosea come reti segnate del numero 10 viola.

Nico che, a Firenze, chiuse la prima annata in Serie A con 7 gol, mentre l’anno scorso non andò oltre i 6 centri. Pochi per uno come lui, tanto che Italiano gli sta facendo una testa così e l’esterno sta dimostrando una maturazione da un punto di vista mentale.

Fortissimo di testa, con 5 incornate vincenti nel 2023 Gonzalez è il migliore del campionato italiano. Migliorato anche in cinismo, in queste prime 7 giornate l’argentino ha tentato 17 occasioni, centrando lo specchio 5 volte. Ciò significa, di fatto, che quando prende la porta, segna. Alzata anche la media minuti-gol: come riporta il Corriere, sono 660’ i minuti giocati da Gonzalez tra campionato e coppa, con 6 reti. Tradotto: una ogni 110’. L’anno scorso invece (14 centri stagionali su un totale di 2.663’ giocati) si fermava ad un gol ogni 190’,2. Se la Fiorentina sta finalmente imparando a essere concreta, insomma, molto del merito è del suo numero 10.