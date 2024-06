COR.FIO., Musso idea attuale. Due fattori aiutano i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, torna sulla questione portiere in casa Fiorentina. Come raccontato da settimane, una delle prime richieste di Raffaele Palladino alla dirigenza è quella di avere a disposizione un portiere sì forte tra i pali ma soprattutto più abile di Terracciano nella costruzione da dietro. Per questo è tornata d'attualità l'idea Juan Musso. E due fattori che possono aiutare in questo senso - scrive il Corriere - sono il fatto che l'Atalanta abbia ormai puntato definitivamente su Carnesecchi, e la scadenza del contratto dell'argentino al 2025, che fa sì che il suo prezzo sia decisamente più basso rispetto alle cifre (vicine ai 20 milioni) circolate dodici mesi fa lato Dea.

In tutto questo va avanti una sorta di triangolo di mercato con Genova e Milano, vista la manovra che l'Inter sta cercando di chiudere per Martinez che ha spinto il Genoa a mettere gli occhi su Pietro Terracciano. Su questo però, va specificato che Pradè al momento non vorrebbe privarsi dell’attuale numero uno ma semmai, nei suoi piani, ci sarebbe la cessione di Christensen. L'obiettivo ad ogni modo è quello di fornire a Palladino due portiere di livello, ma resta viva l'ipotesi di una promozione a numero 12 di Tommaso Martinelli.