LE PORTE TORNANO GIREVOLI: PALLADINO VUOLE UN NUOVO TITOLARE

La rivoluzione estiva che colpirà la rosa della Fiorentina potrebbe coinvolgere anche la porta. Le riflessioni di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, con l'arrivo del nuovo allenatore Palladino, sono entrate nel vivo e se da una parte nessuno ha intenzione di cedere Terracciano, dall'altra, una delle richieste del tecnico, sarebbe quella di prendere un estremo difensore più giovane e migliore con la palla tra i piedi. Palladino avrebbe fatto carte false per portarsi dietro Di Gregorio, uno dei migliori dello scorso campionato, ma il Monza e il giocatore hanno preferito una cessione alla Juventus.

Addio anticipato - Chi dovrà fare spazio eventualmente al nuovo portiere sarà Christensen, arrivato un anno fa per 6 milioni di euro e autore di una stagione quasi fantasma, complice alcuni infortuni che lo hanno spesso costretto a farsi da parte lasciando la titolarità assoluta a Terracciano. Il danese potrebbe avere mercato tra Germania e campionati del nord, anche se è possibile che la Fiorentina sia costretta a cederlo in prestito per non fare minusvalenza dopo pochi mesi dall'acquisto.

Terracciano torna secondo? - Resta da capire se, nel caso di acquisto di un portiere sicuramente titolare, Terracciano decida di restare tornando a fare il dodicesimo. Nei pensieri dell'allenatore e del club, nel futuro potrebbe esserci questo ruolo, ma "San Pietro" potrebbe avere un altro tipo di ambizioni. Anche l'anno scorso era finito sul taccuino di diverse squadre della parte destra della classifica, in caso di buona offerta potrebbe anche chiedere di andarsene. Sempre che la Fiorentina riesca a trovare il famoso portiere da inserire in campo senza se e senza ma. Cosa che negli ultimi anni, non gli è mai riuscita.

Alla ricerca di una nuova certezza - In ogni caso la notizia dunque costringerà dirigenti e scout agli straordinari, anche se per trovare un portiere migliore di Terracciano, non si dovranno andare a cercare profili sconosciuti in giro per il mondo. Servirà una certezza e, come per la punta, non sarà un'impresa da poco, soprattutto se si dovesse pensare a un acquisto low cost.