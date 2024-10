COR. FIO, Mercato: a gennaio servirà un vice Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Maneggiare con cura", questa è l'indicazione che Palladino ha consegnato a staff medico e fisioterapisti e il riferimento, va da sé, non può che essere a Moise Kean. Non a caso, appena finita la gara col Milan, la società si è messa in contatto con Spalletti per informarlo del problema alla schiena. Un modo gentile, e corretto, per fargli presente che sarebbe stato meglio risparmiare all'ex attaccante della Juventus gli impegni in azzurro. L'obiettivo è metterlo a disposizione di Palladino per la trasferta di Lecce. Salvo sorprese insomma, alla ripresa del campionato Kean sarà al suo posto, al centro dell'attacco. Il mister non può e non vuole fare a meno del suo centravanti. Del resto basta dare un occhio al numeri: in campionato Kean ha giocato titolare 7 partite su 7 ed è rimasto sempre in campo per tutti i 90', tranne con il Venezia.

Il guaio, almeno stando a quanto visto fino ad oggi, è che senza di lui la Fiorentina fatica terribilmente. Un limite prevedibile, considerato che né Kouame e neanche Beltran sono vere e proprie prime punte. Per questo in estate si era pensato all'acquisto di un altro centravanti e per questo, a gennaio, la questione potrebbe tornare di moda.