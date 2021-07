COR. FIO., La Viola prova a convincere Milenkovic

Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione in difesa, con Nikola Milenkovic tra i maggiori nodi da sciogliere. Di offerte - si legge - non ne sono arrivate, per questo la dirigenza è tornata alla carica per convincere il giocatore a rinnovare. Risultati? Zero, almeno per il momento. La sensazione è che comunque non si arriverà allo svincolo: se non perverranno proposte, il serbo rinnoverà.