COR. FIO., La Fiorentina sembra sconnessa da se stessa

© foto di Federico De Luca 2025

Questo il pensiero del collega Ernesto Poesio, sul Corriere Fiorentino, a proposito dell’1-1 rimediato ieri dai viola contro il Torino: "Il problema è serio. E la cura difficile da trovare. Il virus che si è infiltrato in quella che sembrava una macchina perfetta ha finito per compromettere tanti pezzi dell’ingranaggio.

Dall’aspetto tattico e fisico a quello mentale la Fiorentina sembra al centro di un vortice di confusione e la fiduciosa leggerezza che aveva fatto da incredibile carburante alla cavalcata record ha lasciato il posto a un fardello che blocca le gambe e annebbia la mente. Così, anche ieri, sono state le scelte sbagliate a fare la differenza sia in attacco sia in difesa, finendo per generare una squadra scollata, di per sé quasi un ossimoro. E come se la Fiorentina di Palladino si fosse sconnessa da se stessa con il risultato che le distanze tra i giocatori non sono più quelle corrette, le decisioni in campo appaiono frenate dal timore di sbagliare, le scelte dell’allenatore non riescono più a incidere come dovrebbero prima e durante la gara".