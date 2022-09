COR. FIO, La Fiorentina non ha trovato la quadratura

Tanto rumore per nulla, scrive il Corriere Fiorentino. E c’è il rischio che un pacchetto di soli tre difensori centrali, e l’adattamento a una linea a quattro di Ranieri, diventi insufficiente per affrontare una stagione piena d’impegni come quella che attende la Fiorentina. Resta la sensazione che la Viola si sia sì mossa in ampio anticipo nel mese di luglio, ma che sul fil di lana non sia riuscita a trovare la quadratura finale. Perché se a centrocampo Italiano avrebbe accolto volentieri Bajrami, adesso dovrà decidere come impiegare Zurkowski. E perché al centro della difesa, Ranieri a parte, di ruolo saranno solo in tre: Milenkovic, Igor e Quarta.