COR.FIO., L'opinione: "Un'identità senza bandiere?"

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto un editoriale a firma di Ernesto Poesio che analizza gli ultimi accadimenti in casa Fiorentina, con l’addio di Giancarlo Antognoni in primo piano: “Identità senza bandiere?” è il titolo del fondo che sottolinea come sia curioso che nella stagione in cui la nuova maglia viola tornerà ad essere quella degli anni ’80 (con la fascia bianca al centro), l’Unico 10 abbia abbandonato proprio la società, visto che proprio in quel periodo Antognoni stava dando il meglio di sé da giocatore a Firenze. L’apporto di Giancarlo alla Fiorentina non poteva essere monetizzato poiché l’esperienza non ha un prezzo e perché le logiche di come si vive uno spogliatoio non si comprano. Tanti ex viola nell’ultimo anno hanno scelto di andarsene oppure sono stati accompagnati alla porta come Dainelli, Buso, Donadel per non parlare di Prandelli o Borja Valero: se Pradè nei giorni scorsi ha sottolineato la mancanza di un’identità per la Fiorentina, andare alla ricerca di questa senza la propria bandiera non è un controsenso?