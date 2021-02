COR.FIO., L'opinione: segnali ok ma solo in campo

La prima firma de Il Corriere Fiorentino Sandro Picchi analizza questa mattina quello che è il momento dei viola attraverso il suo classico editoriale del lunedì. Ecco l'opinione del giornalista quest'oggi in edicola: "La Fiorentina degli stadi silenti è una squadra in progresso sul piano del gioco, come dimostrerebbe anche il primo tempo di Torino. Si notano tra i viola alcuni giocatori in crescita, Amrabat e Bonaventura, soprattutto quest’ultimo che è svelto di tocco. Prandelli è un allenatore che ha saputo, per prima cosa, scegliere gli 11 della formazione tipo su cui sta costruendo la risalita, cercando di cambiare il meno possibile. Anche perché le risorse migliori sono in campo. Con diciotto partite, che sono tantissime, da qui alla fine, il tempo per arrivare a un bilancio stagionale positivo non manca. La società, ovvero Rocco Commisso e Joe Barone, nomi e cognomi che apparirebbero nei titoli di testa di un presunto film sulla Fiorentina, non si alza ancora in volo, come forse i tifosi si aspettavano. La proprietà sembra interessarsi molto alla questione stadio, che ancora non si riesce a capire come si risolverà, più che delle vicende della squadra, ma in questo è perfettamente in linea con la maggior parte degli stessi tifosi che pensano soprattutto allo stadio. Quello nuovo".