COR.FIO., L'opinione: "Lo scatto in avanti proibito"

Spazio all'analisi del momento della Fiorentina sulle pagine de Il Corriere Fiorentino grazie all'analisi di Sandro Picchi, nel suo classico editoriale del lunedì. Come spiega la prima firma, il problema della Fiorentina non è l’insufficienza della manovra perché nel football di oggi tutte le squadre propongono una manovra. Il problema è dare soddisfazione alla propria gente, alla propria città che, nel caso di Firenze, è interamente di un unico colore: il viola. Nessuno, o quasi nessuno, è «straniero» di maglia in questo mirabile luogo. La Fiorentina di Italiano è una squadra che occupa nella classifica più o meno il posto che le compete. Non esalta e non delude. Alla squadra non si chiedono miracoli, lungo il percorso di questa attualità che porta il nome di 2021-2022, e neppure le si rimproverano peccati imperdonabili, perché la dimensione della società e dell’organico è più o meno quella della sua classifica. Una piazza come Firenze sente però la necessità di uno scatto in avanti che possa diventare realtà e che non sia destinato a rimanere un desiderio proibito.