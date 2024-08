COR.FIO., L'opinione: "Inventiva sul mercato e in campo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Ernesto Poesio, sulle pagine de Il Corriere Fiorentino odierno, analizza il pareggio senza emozioni della Fiorentina contro il Venezia, proiettandosi anche sugli ultimi giorni di mercato. Ecco una parte del suo pensiero in merito: "Ci vorrebbe un amico per la Fiorentina che appare sempre più chiusa in se stessa, già contestata al Franchi sia come società che come squadra. Ci vorrebbe una strategia, possibilmente chiara, in questi ultimi giorni di mercato, periodo nel quale tra l’altro questa Fiorentina poco convincente dovrà giocarsi una qualificazione non scontata alla Conference League.

E ci vorrebbe almeno un’idea in campo e in panchina, uno sprazzo, un barlume di ardore agonistico, se non proprio di gioco (al momento sarebbe troppo). Ci vorrebbero molte cose a questa Fiorentina per dare l’impressione di avere almeno iniziato un nuovo ciclo invece di apparire solo come ciò che è rimasto del vecchio, ormai esauritosi".