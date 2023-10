COR.FIO., L'opinione: "Antipasto che ha riacceso l'appetito"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il collega Ernesto Poesio, sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, ha commentato così la vittoria dei viola sul Cukaricki: “L’avversario migliore al momento giusto. Quando serviva recuperare un po’ di sorrisi, primo fra tutti quello di Italiano il cui sguardo torvo e la cui risposta piccata a una domanda non proprio insidiosa in avvio della conferenza stampa alla vigilia avevano fatto capire a tutti che aria tirava nello spogliatoio dopo la sconfitta con l’Empoli.

La Fiorentina si è divertita e ha divertito i 15 mila tifosi arrivati al Franchi per quello che è diventato quasi subito una specie di allenamento aperto del giovedì. Meglio insomma una serata così, senza storia né difficoltà. Un modo per riprendere il filo del discorso interrotto con la sconfitta di lunedì sera e presentarsi a Roma contro la Lazio rinfrancati nel morale. […] Accanto ai sorrisi ritrovati ci sono state anche le lacrime di Kayode che non avremmo voluto vedere. Il giovanissimo esterno viola è uscito con una caviglia malconcia dopo uno scontro di gioco e l’attenzione si sposta ora sulle sue condizioni in vista delle prossime gare. Al suo posto nella ripresa in cui i viola hanno dilagato ha giocato l’altrettanto giovane Pierozzi, ma è chiaro la Fiorentina farà di tutto per recuperare Kayode in tempo per l’Olimpico. Da dove i viola ripartiranno per provare a dimenticare definitivamente l’Empoli. Il lauto antipasto di ieri sera ha riacceso l’appetito”.