COR. FIO., Kouame e il futuro, ecco la discriminante

Secondo il Corriere Fiorentino, sono poche le certezze per Christian Kouame: sia perché il suo futuro è ancora tutto da scrivere, sia perché l'inserimento nel nuovo modulo potrebbe non essere così immediato. Per l'ivoriano l’adattamento alle idee del tecnico diventerà la discriminante per le prossime decisioni sul mercato. Lo scorso gennaio per lui il Torino sarebbe stato disposto a investire quasi 20 milioni, un'offerta rispedita al mittente e che adesso potrebbe tornare d'attualità. Sull'attaccante ci sono pure Anderlecht e Friburgo.