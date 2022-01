COR.FIO., In campo con l'EL in testa: riecco i viola

Come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, venti giorni, un rinvio, una partita fantasma, un paio di reclami e un nuovo protocollo dopo, la Fiorentina torna in campo. Stavolta sul serio e non (come successo per l’Epifania) per rispettare un teatrino che ha imposto ai viola di presentarsi su un terreno di gioco e in uno stadio deserto, in attesa di un avversario (l’Udinese) che già si sapeva non si sarebbe mai presentato. Il "protocollo" di Vincenzo Italiano prevede due parole: attaccare, e vincere. Sarà quello, anche stavolta, l’obiettivo. Per dar seguito a una striscia positiva che va avanti da cinque partite (Vlahovic e compagni non perdono dal 27 novembre a Empoli) ma anche per ritrovare i tre punti dopo i due pareggi che hanno chiuso il 2021 che certificherebbero la candidatura europea dei viola, sempre più pensiero dominante. Certo, contro la banda di Juric non sarà semplice. Perché il Toro oggi è squadra ben diversa da quella (sconclusionata) vista nella sfida d’andata al Franchi, e perché l’avvicinamento alla gara è stato a dir poco movimentato.