COR. FIO., Ikoné e non Berardi scelta da rimpiangere?

In vista della sfida col Sassuolo, il Corriere Fiorentino torna su Domenico Berardi, un colpo che poteva essere e non è stato (date le alte richieste neroverdi). Alla fine Jonathan Ikone ha preso il suo posto: una scelta che (ancora) non ha dato i suoi frutti e che in molti, numeri alla mano, potrebbero rimpiangere. L’attaccante del Sassuolo ha segnato 10 gol, e fornito 12 assist: nessuno, come lui, nei top 5 campionati europei. Al contrario Ikoné vive un inserimento difficile e dal suo arrivo ha messo insieme 7 presenze (una sola da titolare), 157’ e due assist.