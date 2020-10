COR. FIO, See you Rocco: i suoi 45 giorni a Firenze

All'interno del Corriere Fiorentino di oggi è possibile trovare un bilancio dei 45 giorni trascorsi da Rocco Commisso a Firenze, prima che il presidente della Fiorentina, ieri, prendesse un volo di ritorno verso gli USA. Il primo punto, anche per lui, è lo stadio: dopo l'entusiasmo iniziale mostrato verso l'emendamento "salva-stadi", ecco sbucare qualche intoppo sul percorso, e nonostante il progetto del nuovo Franchi verrà illustrato al Ministero competente, il fatto che non ci sarà Commisso avrà il suo peso. Di tenore diverso, invece, il Viola Park in quei di Bagno a Ripoli: i lavori per il nuovo centro sportivo proseguono a spron battuto. Poi la squadra, ma soprattutto l'allenatore: con i suoi occhi il numero uno viola ha potuto constatare i pochi progressi compiuti da Iachini, e i continui accostamenti a Sarri rimangono sullo sfondo. Quindi anche l'addio a Chiesa e gli opinionisti "pappagalli", termine già entrato nel lessico del mondo gigliato in riferimento alle troppe critiche ricevute.