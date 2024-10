COR.FIO, Gud, stop di 50 giorni. Torna a dicembre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola riporta il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Albert Gudmundsson e si sbilancia in previsioni per niente ottimistiche sul ritorno in campo dell'attaccante islandese, vittima di una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Lo stop previsto è di circa 45 giorni-50 giorni: per rivederlo all’opera, così, l’orizzonte è rivolto all’interno di una sequenza di partite, tutte al Franchi, che va, nella versione più ottimistica, dalla sfida di campionato contro l’Inter del 1 dicembre, passa per la gara con l’Empoli di Coppa Italia del 4 dicembre e arriva, in caso di un recupero più tortuoso, fino a Fiorentina-Cagliari di Serie A dell’8 dicembre o al match di Conference con il Lask, in trasferta, del 12 dicembre.

Questo infortunio - aggiunge il quotidiano - accadde anche a Nico Gonzalez il 18 novembre 2022 e vide l'argentino tornare in campo il 7 gennaio 2023, anche se in quel caso la lesione era di secondo grado.