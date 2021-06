COR.FIO., Gattuso resta tormentato sul caso Ribery

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino questa mattina si interessa della questione legata alla permanenza a Firenze di Franck Ribery e della mano tesa che il francese ha lanciato ieri direttamente da Monaco: "Io resterei in viola anche uno o due anni" ha raccontato FR7. Nessuna decisione però è stata ancora presa, dopo il faccia a faccia con Ribery andato in scena il 4 giugno scorso in Versilia, Gattuso è ancora realmente tormentato. Un confronto nel quale il neo allenatore viola ha spiegato al francese che nel suo nuovo progetto non potrà avere lo stesso ruolo avuto nelle sue prime due stagioni fiorentine. Per Gattuso insomma Ribery non è e non può essere un titolare della sua Fiorentina. Al massimo, può essere un jolly, un asso da calare nel momento del bisogno, a partita in corso o, in qualche occasione, dal primo minuto. Senza dimenticare l’aspetto caratteriale. Ed è su questo che il mister, probabilmente, ha i dubbi maggiori. Perché è vero, la personalità di Franck può essere un valore aggiunto nello spogliatoio ma, allo stesso tempo, può diventare ingombrante.