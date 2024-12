COR.FIO., Frenata non allarmante. Ma che fa riflettere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Sembrava che la Fiorentina fosse sulla strada giusta per riprendere la corsa e rispondere alle vittorie delle avversarie per un posto in Champions. E invece prima un errore di Ranieri, poi un gran colpo di Thauvin hanno reso amaro un Natale che poteva essere decisamente più sereno in casa viola". Il Corriere Fiorentino, con la firma di Ernesto Poesio, inizia così il suo commento sul ko della Fiorentina in casa, contro l'Udinese. Prosegue poi la spiegazione: "Stanchezza? Difficoltà a ritrovare gli equilibri dopo lo stop di Bove? O semplicemente la ruota degli episodi che sembra aver girato a sfavore nelle ultime partite? C’è un po’ di tutto questo forse nella frenata viola che resta, sia chiaro, non allarmante ma che deve far riflettere anche in vista di un mercato di gennaio che si preannuncia importante per restituire benzina alla truppa di Palladino.

Per esempio a centrocampo dove è indubbio che l’assenza di Bove ha aperto un vuoto non solo numerico. L’ex romanista con le sue caratteristiche riusciva a garantire il proprio apporto sia in fase difensiva sia offensiva, un anello di congiunzione tra i reparti che una volta venuto meno ha finito per slegare un po’ la Fiorentina non più così compatta in ogni situazione come invece aveva mostrato di saper essere".