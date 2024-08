COR.FIO., Fabio Silva innesca il valzer. La Viola ha fretta

FirenzeViola.it

Tra un giorno in cui sembra esser tutto pronto per gli annunci, un altro in cui tutto sembra sul punto di saltare e poi ancora, qualche ora dopo, riecco sorrisi e ottimismo, sta finalmente per finire la telenovela Gudmundsson. Come scritto dal Corriere Fiorentino, il Genoa, che non avrebbe mollato l'islandese senza prima aver preso un sostituto, ha mosso passi molto decisi verso Fabio Silva del Wolverhampton e sarebbe questo l’innesco per mettere in moto il valzer.

Non ci resta che attendere dunque, anche se la volontà della Fiorentina non sarebbe più quella di aspettare all'infinito e forse lo hanno capito anche da Genova, per questo hanno deciso di accelerare per il portoghese. Il ds viola Pradè vorrebbe che l'affare si sollevasse da questo impasse: o dentro o fuori, con Nico Gonzalez sullo sfondo che fa da spettatore parecchio interessato.