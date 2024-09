COR.FIO., Empoli per sognare; Viola cerca continuità

FirenzeViola.it

Per il Corriere Fiorentino la sfida del Castellani sarà una sorta di bivio per due squadre che si presentano all'appuntamento, una per confermare un avvio di stagione da favola, l'altra lasciarsi alle spalle i problemi delle prime giornate di campionato. Gli uomini di D’Aversa sono tutt’ora imbattuti anche in Coppa Italia, dove si sono tolti lo sfizio di eliminare il Torino di Vanoli, un’altra delle squadre più in forma del momento.

Quelli di Palladino, invece, sono reduci da 45 minuti utili a ribaltare il risultato con la Lazio dopo un primo tempo non esaltante. Quanto ai singoli negli azzurri è tornato a disposizione Fazzini mentre in casa viola l’attesa è tutta per l’esordio dal primo minuto di Gudmundsson capace di trovare la prima doppietta in maglia viola.