COR. FIO., DV9 via? Ma incide per il 50% su gol e punti

Il Corriere Fiorentino stamani osserva come entrare in Europa, con tutti gli introiti che ne conseguono, vorrebbe dire sostanzialmente coprire quel disavanzo che si creerebbe tra una cessione immediata di Dusan Vlahovic e una rimandata al prossimo giugno. A oggi i viola hanno segnato 16 gol in campionato e 8 portano la firma del serbo: il 50%. Un conto addirittura più pesante rispetto a quello della passata stagione quando Vlahovic segnò 21 delle 47 reti totali. E sono 9 i punti portati dal centravanti, anche in questo caso il 50% dei 18 attuali.