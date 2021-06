COR. FIO., Costruzione dal basso e 4-3-3: Mr Italiano

Il Corriere Fiorentino sottolinea come Vincenzo Italiano sia riuscito a garantire allo Spezia un bel gioco, col suo 4-3-3 (modulo più usato) spesso variato sul 2-3-2-3 salvo tornare a un 4-1-4-1 in fase di non possesso. Il tecnico predilige la costruzione dal basso, un sistema moderno che destina ai centrali difensivi e i terzini il compito di avviare la manovra, pur con i centrocampisti liberi di attaccare la profondità.