COR.FIO., Conference League: ecco chi potrà rilanciarsi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani si apre il sipario sulla nuova edizione, la prima a girone unico, della Conference League. La Fiorentina affronterà i gallesi del New Saints in un match che può rappresentare un test importante per molti elementi della rosa viola. L'assetto generale dovrebbe essere il 4-2-3-1 visto dal secondo tempo contro la Lazio in poi e soprattutto in difesa, viste anche le tante squalifiche, ci saranno dei cambiamenti. Davanti a Terracciano, che dovrebbe far rifiatare De Gea, il quartetto difensivo sarà composto da Parisi e Kayode sulle corsie, rispettivamente di sinistra e destra, con Pongracic al centro della difesa insieme, probabilmente, al debuttante Moreno. Una coppia quasi obbligata viste le squalifiche rimediate contro la Puskas Akademia da parte di Comuzzo, Ranieri e Quarta.

Cambiamenti anche a centrocampo con Richardson e Adli che scalpitano per una maglia dal primo minuto. L'ex Milan nell'ora poco più di gioco fin qui racimolata ha fatto vedere ottime qualità. Davanti infine toccherà a Lucas Beltran. Il Vikingo fin qui ha giocato pochissimo e spetterà a lui fugare i tanti dubbi legati soprattutto alla sua posizione più congeniale in campo. Per l'argentino fin qui 133 minuti in Serie A e 45 nei play-off di Conference League, domani sera l'occasione del riscatto. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.