COR. FIO., Comotto: "Serviva uno come Prandelli"

L'ex viola, ora dg del Perugia, Gianluca Comotto ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, commentando l'arrivo di Cesare Prandelli ma anche il proprio addio a Firenze: "Serviva uno come Prandelli, la rosa è all'altezza e credo che la scelta di prendere un tecnico che conosce la piazza sia stata più che giusta. Con lui la "mia" Fiorentina camminava da sola, perché grazie al carisma del mister chi scendeva in campo sapeva già cosa fare. La mia partenza? Ho lasciato il club perché ho percepito mancanza di sintonia, avevamo modalità di lavoro troppo riverse. Ma non ho pagato il legame con la vecchia gestione".