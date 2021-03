COR.FIO., Chiesa, lo show fa male: ma il riscatto...

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra oggi su Federico Chiesa e sulla pioggia di soldi che presto investirà la Fiorentina, visto che il riscatto dell'esterno da parte della Juve è quasi cosa fatta e che l'ex viola sta collezionando numeri importantissimi. Come spiega il quotidiano, se da un lato le prestazioni super (l’ultima martedì, contro il Porto in Champions) fanno aumentare il rimpianto per aver perso il miglior talento italiano degli ultimi anni, dall’altro ci si può consolare pensando al fatto che a ogni gol, assist o traguardo raggiunto dal figlio di Enrico corrisponde un bonus a favore della società. Federico, ad oggi, ha segnato 7 reti in campionato (con 7 assist), 4 in Champions (più un assist), e una in Coppa Italia, con un altro passaggio vincente. Il conto è semplice: 35 presenze complessive, 12 gol e 9 assist. Ancora un servizio vincente per un compagno, quindi, e scatterà una delle tre condizioni che comportano l’obbligo di riscatto e il versamento, tra un anno, dei 40 milioni.