COR.FIO., Chiesa e la fascia DA13: lui molto deluso

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino torna a parlare della vicenda fascia di capitano legata a Federico Chiesa: come spiega il quotidiano, tutto nasce dalla doppia assenza di Pezzella e Ribery. È stato allora che Iachini ha preso la decisione di dare fascia all'esterno. Un modo, nella testa del mister, per fargli capire quanto continuasse a ritenerlo importante. L’altro messaggio era rivolto all’esterno. Della serie: per noi Chiesa è e resta un punto di forza sul quale puntare. Una scelta della quale la società ha preso atto pur (probabilmente) non condividendola a pieno. Saputo che Chiesa sarebbe stato capitano, gli ultras hanno fatto arrivare nel ritiro viola un messaggio chiaro: «Non dategli la fascia di Astori». Il resto, è sotto gli occhi di tutti: Chiesa è scendo in campo con la fascia di capitano della Lega di A. Una vicenda che ha creato tensioni nella Fiorentina e tra i tifosi, alimentando quelle perplessità che alcuni dirigenti, fin dall’estate, nutrono nei confronti dell’allenatore. Tanto che ieri pomeriggio si era addirittura sparsa la voce (smentita con forza dal club) di un Beppe Iachini in bilico. Federico, intanto, ci è rimasto male (era un grande amico di Astori) e certo non immaginava così la sua probabile ultima partita in maglia viola.