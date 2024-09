COR. FIO, Cataldi-Castrovilli: domenica sfida di cuore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si sono di fatto scambiati il posto in estate. Uno fuori dal progetto Lazio e mandato via all'ultimo, l'altro invece svincolato a inizio mercato. Danilo Cataldi e Gaetano Castrovilli sono stati lanciati e poi accantonati da due squadre, Lazio e Fiorentina, che per entrambi hanno voluto dire tanto, quasi tutto. Adesso stanno scoprendo che c'è vita oltre le realtà che conoscevano e l'incrocio di domenica è fatto a posta per dimostrare ai loro vecchi club quanto abbiano fatto male a scaricarli. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che parte dalla storia di Cataldi: una vita in biancoceleste, prima da tifoso e poi da calciatore e capitano, con un legame ancora profondo con la sua gente.

"Vogliamo undici Cataldi" cantava l'Olimpico qualche giorno fa, ma Baroni non lo considerava centrale nel suo progetto tattico. Stessa cosa per Castrovilli a Firenze: un rapporto iniziato quando era poco più che ventenne, con Corvino che lo prese dal Bari. Poi due anni di prestito alla Cremonese e l'esplosione in viola nel 2019. Dopodiché tanta sfortuna, la rottura del crociato, la quasi cessione al Bournemouth e un rinnovo che, a causa dei continui problemi fisici, non è mai arrivato. Il suo presente è Roma, il suo prossimo futuro però sa di passato, per una sfida speciale per lui.