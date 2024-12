COR.FIO., Bove: altre analisi ma ancora nessuna diagnosi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si interessa sulle condizioni di salute di Edoardo Bove. Come riporta il giornale, il giocatore ieri è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. E di nuovo non sono emerse diagnosi risolutive sulle tante possibili cause del malore: una malformazione congenita, o le conseguenze di una vecchia miocardite, o i livelli bassi di potassio, oppure — ed è un ipotesi che non è stata ancora del tutto abbandonata, con i medici di Careggi che per questo hanno voluto anche visionare le immagini della partita — le conseguenze di uno scontro di gioco con Dumfries avvenuto pochi minuti prima del malore.

Dalla diagnosi e dalla relativa cura dipenderà del resto anche il possibile ritorno in campo del calciatore. Il fattore tempo anche in questo caso sarà decisivo e, filtra dall’ospedale, ne servirà molto proprio perché di tratta di uno sportivo professionista super-allenato: è dato per scontato, in questi casi, che non ci sia un difetto macroscopico, perché il cuore di un atleta è abituato a grandi sforzi, la sua «asticella» è alta; e quindi servirà un lavoro di indagine molto accurato per scoprire il piccolo problema che, in un corpo portato ai limiti altissimi di una disciplina competitiva, ha provocato il gravissimo malore.