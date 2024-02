COR.FIO., Attenti a quei due. Che sfida Italiano-Thiago

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Attenti a quei due". Questo il titolo usato dal Corriere Fiorentino per aprire la sua pagina sportiva. I due sono ovviamente Vincenzo Italiano e Thiago Motta, due allenatori giovani, ambiziosi e che riescono sempre a tirare fuori il meglio dai propri calciatori. Bologna-Fiorentina è anche lo scontro, il terzo della stagione, tra i tecnici. Nell'ultima sfida di Coppa Italia, vinta dai viola ai rigori, i due allenatori si esibirono in uno meraviglioso scontro tattico che lasciò la gara sullo 0-0 fino alla lotteria dagli undici metri. In quell'occasione Italiano modificò l'assetto dei suoi, passando, cosa mai più riprovata, dal 4-2-3-1 al 3-4-1-2.

Una scelta nata dalla sfida di campionato nella quale, nonostante la vittoria, la Fiorentina aveva sofferto moltissimo le giocate di Zirkzee e la posizione degli esterni offensivi felsinei. Anche domani sera, rendere la vita complicata al centravanti rossoblu, sarà uno degli obiettivi primari della Fiorentina. Proprio in virtù del bel gioco espresso e dei risultati ottenuti dalle loro squadre, Italiano e Thiago Motta sono due tra gli allenatori più ricercati dalle big del nostro calcio. In estate De Laurentiis ci aveva provato per entrambi, e chissà che anche quest'anno non ci riprovi o che alla porta bussino altre società.