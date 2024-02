COR.FIO., Attacco all'Europa: Viola ancora sul treno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Attacco all'Europa", è il titolo con cui il Corriere Fiorentino spiega la partita contro la Lazio per la Fiorentina. Con la rabbia, l'orgoglio e la voglia di ribellarsi alla crisi, la squadra di Italiano è riuscita a rimontare con tutti e due i piedi sul treno che può portare in Europa. Il tecnico viola ha scelto di giocarsela all'attacco come mai prima, un modo di giocare che ha mandato in confusione gli avversari nonostante la beffa del gol di Luis Alberto. Per l'ennesima volta è stato un difensore, Kayode, a travestirsi da bomber, ma poco in porta perché ieri per le punte non era giornata.