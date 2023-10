COR.FI., Viola: al via un filotto di gare per la Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si fa il punto sui prossimi appuntamenti della Fiorentina, impegnata in sei partite fondamentali continuare a mantenere le posizioni di vertice. Se lo scorso anno la falsa partenza compromise il primo posto nel girone di Conference e la rincorsa ai primi sette posti in campionato, quest’anno Italiano e i suoi ragazzi hanno avuto una partenza bruciante e il sogno, seppur complicato, resta quello di rimanere aggrappati alla zona Champions, o quantomeno ai primi sei posti.

Commisso ha dichiarato che la partecipazione alla Conference ha aumentato i ricavi del 48%. Va da se che riuscire a qualificarsi almeno in Europa League vorrebbe dire compiere un altro salto di qualità, sia tecnico che economico.

Nei prossimi venti giorni la Fiorentina sarà chiamata ad un altro tour de force contro sei avversare temibili. In serie A, dopo il derby contro l’Empoli, sarà la volta della Lazio all’Olimpico e della partita in casa contro la Juventus. Due scontri diretti complicati ma che potrebbero tramutare il sogno Champions in un vero obiettivo. A concludere il filotto ci sarà - sempre al Franchi - un altro “derby”, quello “dell’Appennino” contro il Bologna. Nel mezzo la gara di andata e ritorno di Conference contro i serbi del Cucaricki, importanti per rimettere in piedi una classifica difficile.