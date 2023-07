COR.FI, Arthur arrivato. Ora la Viola punta Nzola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica un articolo al mercato in entrata della Fiorentina. Ieri è sbarcato a Firenze Arthur Melo, ex centrocampista di Barcellona e Juventus. L'affare si è concluso con un prestito oneroso (2 milioni) con un diritto di riscatto a 20. La Juventus si accollerà quasi per intero il contratto del giocatore con i viola che contribuiranno in misura via via crescente a seconda delle presenze.

L'obiettivo adesso si sposta in altri due ruoli: il portiere e il centravanti. Tra i pali Audero rimane uno dei candidati più seri. Per quanto riguarda la punta, la Fiorentina sembra pronta ad affondare per M'Bala Nzola. Nonostante l'intesa con il giocatore, è necessario limare la parte economica, dato che lo Spezia per l'attaccante chiede 15 milioni. La novità è che i Viola si sono decisi a puntare su di ui, lasciando quindi da parte Dia e Fullkrug.

CLICCA QUI per saperne di più sulla pista Nzola-Fiorentina.