COR. BERG., Viola in difesa: pochi spazi, tanti rischi

L'Atalanta è impegnata nella bagarre per la zona Champions League e oggi se la vedrà con la Fiorentina, in trasferta. "A Firenze per rimettersi nella scia del Milan", titola il Corriere di Bergamo in prima pagina, raccontando in taglio alto le ambizioni orobiche di secondo posto. Tre punti per inseguire i rossoneri e dare un segnale alla Juventus - su legge - Gli obiettivi dei nerazzurri si contrappongono ai rischi di sfidare una squadra, la Viola, che non è tranquilla. Iachini punterà a difendersi, gli spazi saranno pochi: servirà il colpo del singolo.