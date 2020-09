CASTRO ACF spinge sul rinnovo: ingaggio doppio

A margine della lunga intervista concessa da Gaetano Castrovilli a Tuttosport, il quotidiano fa il punto della situazione per quanto riguarda il rinnovo del contratto del giocatore, legato per il momento fino al 2024 al club viola ma sul quale sono già iniziate le manovre per un aggiunta di un altro anno. Secondo il giornale, il nuovo numero 10 rappresenta uno dei volti del futuro della Fiorentina di Commisso ed è per questo che la società e il manager Minieri stanno lavorando per garantire al giocatore un ingaggio doppio rispetto a quello attuale e un accordo fino al 2025. Dopo la fine del mercato potrebbe arrivare l'accelerata decisiva su questo fronte.