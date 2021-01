HELLAS, Kouamè resta il primo obiettivo di mercato

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a Verona la caccia alla punta è in evoluzione continua. Kouame della Fiorentina resta il primo obiettivo, ma la Viola lo frena in attesa di rinforzi nel reparto offensivo di Prandelli. Lammers dell’Atalanta guadagna quindi posizioni, ma il ritorno in grande stile di Kalinic toglie pressione alla dirigenza veneta nella corsa alla nuova punta chiesta da Juric. E chissà che qualche giorno di attesa non possa di nuovo cambiare gli scenari.