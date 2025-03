Gudmundsson vola, adesso i viola si aspettano un gran finale dal dieci

Finalmente libero di esprimersi a pieno, Albert Gudmundsson sta vivendo una rinascita alla Fiorentina, lasciandosi alle spalle gli infortuni che lo hanno limitato. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Dopo aver promesso di dimostrare il suo vero valore, ha mantenuto la parola: il gol contro il Napoli, nonostante la sconfitta, è stata la scintilla per il rilancio.

La Gazzetta sottolinea poi un altro dato: l’islandese è un amuleto per la squadra: quando segna, la Fiorentina vince, con l’unica eccezione della gara col Napoli. Lo confermano le vittorie contro Juventus, Genoa, Lazio (doppietta), Milan e in Conference League contro LASK e Panathinaikos. Anche ai tempi del Genoa, la statistica era simile: 20 successi in 28 partite con un suo gol.

Con la rete alla Juve è salito a otto gol stagionali, sei in Serie A, con una media di una ogni 133 minuti. La Gazzetta poi fa il punto anche sul futuro del dieci: Gudmundsson è arrivato alla Fiorentina in prestito oneroso (6 milioni già versati al Genoa), con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Non c’è obbligo d’acquisto, ma i viola non vogliono lasciarsi sfuggire un talento seguito a lungo. Molto dipenderà anche dal processo in Islanda per “cattiva condotta sessuale”, nella prima fase è arrivata l’assoluzione,ma è stato fatto ricorso dal procuratore e il processo va avanti.