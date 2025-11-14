Gudmundsson, la solita storia. Corriere dello Sport: "Brilla con l'Islanda e non in Viola"

Gudmundsson continua a brillare con la sua Nazionale. Ieri ha sbloccato la sfida di Baku contro l’Azerbaigian, si legge sul Corriere dello Sport, piazzando il pallone all’angolino con il mancino: la gara poi è terminata 2-0 per gli ospiti. In campo per 90’, Gud è stato il faro offensivo, il regista avanzato, l’uomo da cui andare quando il pallone scottava. Lo ha fatto, formalmente, da esterno destro d’attacco nel 4-3-3 di Gunnlaugsson, numero e posizione utile solo per il “campetto” visto che il ct islandese consegna sia a lui che ad Haraldsson carta bianca e licenza di improvvisazione massima. Però i numeri sono comunque lì, e fanno riflettere: quello di ieri è il quarto gol nelle ultime quattro uscite con l’Islanda per Gud (a cui vanno aggiunti anche due assist).

Cambiando contesto, e spostandoci in Serie A, lo stesso bottino di reti, quattro, è quello che ha messo a segno nelle ultime diciotto in campionato; è andata meglio in Conference, dove ha già segnato due volte. Al Franchi non segna su azione proprio dall’ultimo Fiorentina-Juventus, era il marzo scorso. In generale ci sono due Gudmundsson: quello più laterale, come posizione, ma più centrale, in termini di gioco, in Nazionale; e quello che parte da seconda punta, per poi abbassarsi tanto e perdersi in mezzo al campo fino a evaporare, la versione a cui sono abituati a Firenze. in Nazionale sembra più coinvolto e spensierato, mentre a Firenze fatica a prendersi responsabilità e il ruolo che competerebbe a chi è stato pagato più di 20 milioni di euro.