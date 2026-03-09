Vitale e il retroscena su Paratici: "Chiama Cavalletto e gli dice cosa fare: vada lui in panchina"

L’ex ds dell’Empoli Pino Vitale, ospite a Zona Mista su RTV38, ha dato conto di un retroscena legato alle abitudini del ds viola Fabio Paratici durante le gare della Fiorentina: “Vi racconto una cosa a cui non credevo… e non fa onore a chi la fa. Da qualche partita che c’è anche Paratici allo stadio, come sappiamo, e lui dalla tribuna d’onore - dove siede anche il “Messia” (si riferisce al dg Ferrari, ndr) - chiama il vice di Vanoli, Cavalletto, e ci parla, dicendogli cosa fare. Questa è una cosa che qualifica Paratici.

Non gli fa onore, in assoluto. Vada in panchina accanto a Vanoli, così si sa cosa fa in prima persona. Farlo dall’alto e non prendersi responsabilità non va bene: penso l’abbia fatta fuori dal vaso, ecco perché Vanoli è in così grande difficoltà”.