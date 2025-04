Gudmundsson, la Fiorentina vuole tenerlo: pronti 17 milioni. Unico nodo il processo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone il focus su Albert Gudmundsson. La Fiorentina e l'entourage del giocatore sono costantemente in contatto e la volontà di entrambi è quella di continuare insieme. L'obiettivo quindi è il riscatto e la cifra, alta ma non proibitiva, da versare nelle casse del Genoa a giugno è di 17 milioni. Ormai a Firenze nessuno si chiede più se ne valga la pena. Abbandonati gli infortuni, le prestazioni e i numeri del numero 10 gigliato hanno già risposto. L'islandese ha una percentuale di realizzazione rispetto alle conclusioni del 27%.

In campionato ha segnato 6 reti con 22 tiri, tra dentro e fuori lo specchio della porta. Meglio di lui solo Kolo Muani e Retegui. Il tandem con Kean nel 3-5-2 funziona e, dopo l'infortunio al coccige, in Gudmundsson è salita una rabbia positiva che l'ha portato nell'ultimo mese a sfornare gol e prestazioni importanti con continuità. L'ultimo nodo prima del riscatto è il processo per cattiva condotta sessuale che vede coinvolto l'ex Genoa in Islanda. Assolto due volte, Gudmundsson è ancora sotto processo a causa della riapertura del caso dopo la richiesta di ricorso. La data della sentenza definitiva potrebbe anche slittare a dopo l'estate, ma il d.s. Pradè è stato chiaro: "Abbiamo studiato tutto, sappiamo come operare".