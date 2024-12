GUDMUNDSSON, In panchina con l'Inter. Se entrasse...

FirenzeViola.it

Albert Gudmundsson è tornato tra i convocati oggi contro l'Inter, QUI la lista ufficiale, anche se con ogni probabilità non scenderà in campo dal primo minuto contro i nerazzurri. Niente però vieta a Palladino di inserirlo in campo a gara in corso, dipenderà da tanti fattori, risultato compreso.

Nel caso in cui entrasse l'islandese Palladino, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe optare per un cambio modulo con il passaggio ad un 4-3-2-1 con il doppio trequartista. La chiave di volta è sempre Edoardo Bove che potrebbe arretrare di nuovo la sua posizione sulla linea mediana a fianco di Adli e Cataldi. In questo caso insieme a Gudmundsson sulla trequarti agirebbe uno tra Colpani e Beltran.