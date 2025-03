Gudmundsson, gol, assist e giocate: la Fiorentina ha ritrovato il suo numero 10

Dopo i due gol consecutivi contro Napoli in campionato e Panathinaikos in Conference League, Albert Gudmundsson arriva a Fiorentina-Juventus con lo status del giocatore ritrovato. Il numero 10 gigliato punta a segnare anche nella sfida contro i bianconeri, la più importante dell'anno per Firenze, per ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista in questo finale di stagione. Il ruolo di mezza punta alle spalle di Moise Kean nel 3-5-2 ridisegnato da Raffaele Palladino sembra perfetto per le sue caratteristiche. Minutaggio in crescendo, prestazioni sempre migliori e due gol, Albert Gudmundsson è tornato e si è riconquistato anche la Nazionale.

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), al di là degli infortuni i numeri parlano di una stagione tutt'altro che insufficiente per l'islandese. 7 gol e un assist in 986 minuti giocati tra tutte le competizioni, per una media di un centro ogni 141 primi. Un gol alla Juventus, il terzo consecutivo dopo Napoli e Panathinaikos, sarebbe un ulteriore indizio di un suo ritorno al top. Oltre a questo stendere i bianconeri significherebbe molto anche per cancellare la gara di andata in cui, non in condizione, offrì una delle sue peggiori prestazioni.