Gudmundsson, gaffe e rumors: per Il Secolo XIX può non essere riscattato

vedi letture

Sulle pagine de Il Secolo XIX è possibile leggere un focus su Albert Gudmundsson, ex della sfida di domenica contro il Genoa che in maglia viola ancora non ha del tutto convinto. Come sottolinea il quotidiano, le chance di conferma dell'islandese a Firenze ad oggi non sono alte e già si fanno strada voci che vogliono l’islandese diretto al Galatasaray. Finora Gud ha un po’ deluso le aspettative. Dall’acquisto più caro nella storia della Fiorentina ci si aspettava qualcosa di più dei 3 gol segnati in campionato, oltre a quello in Conference.

Cosa lo ha frenato? Intanto gli infortuni al polpaccio e al bicipite femorale. Ma a rallentare il suo ambientamento sono state anche le due udienze giudiziarie in Islanda fino all’assoluzione in primo grado contro la quale la Procura di Reykjavik ha fatto ricorso. Sentenza definitiva non prima di giugno. In questi 4 mesi Gud proverà a far innamorare il pubblico viola come era riuscito a fare con i rossoblù. Stando attento a non commettere altri scivoloni sui social come la partita di ping-pong con la maglia del Napoli. Trappola Instagram nella quale era cascato anche prima del derby con un post pubblicato contro la Samp e multa successiva di 2.500 euro.