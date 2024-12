GUD, Processo, pressione, forma fisica: cerca il vero Albert

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

A Firenze c'è un Albert Gudmundsson che deve ritrovare la sua forma migliore. A focalizzarsi sulla faccenda è La Nazione, dove si scrive che l'ex Genoa sta pagando forse un insieme di vicissitudini. Il processo infinito, in Islanda. La pressione (inevitabile) che Firenze e la Fiorentina appoggiano su di lui. La fotografia della prestazione dell’altra sera a Torino, in effetti, è una sorta di sentenza definitiva sul fatto che Palladino e la squadra viola non hanno ancora abbracciato e vissuto il talento di Gud. Un paio di lampi e niente più, racconta la sua tabella stagionale in viola e ora che il girone di andata, ovvero la prima metà del campionato, sta andando in archivio la cosa comincia a destare qualche preoccupazione.

La prospettiva del match con il Napoli di sabato sera è senza dubbio l’occasione migliore per ribadire a Gud la grande fiducia nei suoi mezzi e nelle sue qualità. Magari con una sorta di ultima chiamata a livello tattico, ovvero Palladino riproverà il giocatore nella posizione di ‘sottopunta’ quindi al centro della linea a tre alle spalle di Kean, ma in caso di nuovo flop si potrebbe addirittura cambiare e sistemarlo come esterno ‘impuro’, magari momentaneamente nella posizione che oggi occupa Colpani.