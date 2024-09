GUD, Due giorni di udienze. Il 10 ottobre la sentenza

FirenzeViola.it

La Nazione oggi in edicola si concentra sull'analisi del momento che sta passando Albert Gudmundsson. Il nuovo numero 10 viola oggi dovrà comparire in tribunale a Reykjavík dove dovrà difendersi dall'accusa di cattiva condotta sessuale. Il dibattimento si protrarrà fino a venerdì, quando in serata l’attaccante della Fiorentina salirà su un aereo per tornare a Firenze. Il primo obiettivo sicuramente sarà dimostrare la propria innocenza ma subito dopo Gudmundsson avrà voglia di mettersi in gioco sul campo con la sua nuova maglia. L'islandese dovrebbe infatti essere nella lista dei convocati di Raffaele Palladino che partiranno alla volta di Bergamo per sfidare, domenica alle 15:00, l'Atalanta. Dopo i cinque giorni di lavoro in gruppo l'ex Genoa ha continuato ad allenarsi in Islanda sotto la guida di un preparatore atletico e di un fisioterapista e, magari nella ripresa, al Gewiss Stadium potrebbe fare il suo esordio.

Il 10 ottobre arriverà la sentenza del giudice Jóhannes Rúnar Jóhannsson. Decisione che potrà essere impugnata entro l'8 novembre con uno slittamento del processo di appello a giugno 2025, ovvero quando la stagione calcistica sarebbe già giunta al termine. Secondo quanto filtra dai media islandesi, che per ovvie ragioni di notorietà del personaggio coinvolto stanno trattando il caso, le due parti potrebbero raggiungere un accordo con un risarcimento economico per la ragazza di circa tre milioni di corone islandesi, ovvero venti mila euro.