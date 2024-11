GUD, Chissà cosa può diventare questa squadra con lui

FirenzeViola.it

L’inizio di stagione della Fiorentina sta facendo sognare tutta Firenze. I numeri parlano chiaro: 25 gol segnati e solo 10 subiti dai ragazzi di Palladino. E tutto questo, come sottolinea il Corriere Fiorentino, senza poter contare a pieno regime su Albert Gudmundsson. Il grande colpo dell’ultimo mercato, arrivato dal Genoa, ha collezionato finora solo 4 presenze in campionato e 32 minuti in Conference League.

Nonostante ciò, Gudmundsson ha già lasciato il segno, regalando 5 punti con i suoi 3 gol decisivi contro Lazio e Milan. Poi, nel momento migliore, è arrivato l’infortunio a Lecce e la sostituzione con Beltrán. La Fiorentina sta già volando, ma immagina cosa potrebbe diventare questa squadra quando Gudmundsson tornerà in campo al 100%.