GOVERNO, Avrà Ministro dello Sport: ecco le ipotesi

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c'è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV CON E SENZA MILENKOVIC: I NUMERI DELLA DIFESA VIOLA Con la fine della pausa nazionale, per Biraghi e compagni inizia un nuovo tour de force, nel quale i viola dovranno giocare 12 partite in solamente 42 giorni. Questa sosta è sicuramente servita per recuperare, oltre che energie fresche, Nikola Milenkovic, leader... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 settembre 2022.