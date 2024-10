GOTTI, Fiorentina ha grande qualità e gioca bene. Palladino...

FirenzeViola.it

Come riporta il Corriere dello Sport, il Lecce affronterà oggi alle 15 in casa la Fiorentina in una gara molto delicata visto che è stato conquistato un solo punto nelle ultime tre partite. Nella conferenza stampa pre gara hanno parlato l'allenatore Luca Gotti e Ramadani che nell'incontro casalingo con il Parma si era lamentato con l'allenatore per la sua sostituzione a gara in corso. La situazione tra i due è comunque già chiarita.

Proprio l'allenatore dei giallorossi ha parlato dei viola: "Affronteremo una squadra che ha fatto un mercato molto molto importante, Da De Gea a Kean, Colpani, Gudmundsson, Pongracic, Gosens. Ha grande qualità e gioca bene". Gotti tra l'altro conosce bene Palladino perché lo aveva a Parma quando faceva il vice di Donadoni e non si stupisce del suo successo professionale. Sul problema della prolificità ha risposto così il tecnico del Lecce: "È il Lecce che deve fare gol, non solo Krstovic, il quale ne ha realizzate 2 in 7 partite, non è certo a digiuno da mesi. Si deve, concretizzare di più perché, ad eccezione della partita di Udine, abbiamo sempre prodotto tanto e raccolto poco".