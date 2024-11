GOSENS, Prima volta a Torino dopo il no ai granata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate era stato corteggiato da Cairo e Vagnati che volevano portarlo a Torino e invece Robin Gosens, dopo l'esperienza non esaltante in patria all'Union Berlino, ha scelto di vestire la maglia della Fiorentina per rilanciarsi nel calcio italiano. Come riportato da TuttoSport, il tedesco, oltre ai tre gol segnati, di cui uno decisivo giovedì scorso a Marassi contro il Genoa, è diventato subito un leader, sia tecnico che comportamentale, della squadra viola. Non caso la dirigenza gigliata, dopo i 500 mila Euro sborsati ad agosto per il prestito, ha già intrapreso i contatti per il riscatto fissato a 7,5 milioni. Rimpianti invece in casa Torino.

Come annunciato dallo stesso Cairo infatti, la dirigenza piemontese aveva provato a portare a Torino l'ex Atalanta per oltre tre mesi ma, percependo la non convinzione da parte del giocatore, alla fine ha mollato la presa. Adesso con la maglia della Fiorentina Gosens proverà a regalare a Palladino la prima vittoria contro i granata. L'ex Inter tra l'altro ha già segnato tre volte al Torino in carriera e uno è stato per lui il primo gol in Serie A nell'aprile del 2018.