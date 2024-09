GOSENS, In gol al debutto. I suoi numeri sotto porta

Ieri è stato presentato ufficialmente al modo viola Robin Gosens. Eppure l'esterno mancino si era già mostrato al meglio in campo ai suoi nuovi tifosi con la rete in pieno recupero decisiva per il pareggio contro il Monza nell'ultima giornata prima della sosta. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio questo, nonostante l'ex Atalanta non sia una punta, non deve stupire perché Gosens di reti ne ha segnate sia nelle sue precedenti esperienze italiane con Atalanta e Inter sia con l'Union Berlino. Appena un giorno dopo essere sbarcato in Toscana, sabato 31 agosto poco dopo l'ora di pranzo, l'esterno classe 1994 era già in campo contro il Monza da titolare. A livello di numeri con l 'Union Berlino, nonostante una stagione complicata per i tedeschi, Gosens ha segnato 7 gol e fornito 4 assisit.

Mentre in Italia con la maglia dei bergamaschi ha realizzato 29 gol e i 21 assist in 157 partite e con quella dell'Inter 5 gol e 1 assist in 53 partite.